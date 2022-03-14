Путин по телефону обсудил с премьером Израиля ракетный удар по Донецку

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, сообщается на официальном сайте Кремля. Российский лидер рассказал израильскому премьеру о недавней ракетной атаке украинских ВСУ по центру Донецка, после которой погибли по меньшей мере 20 человек. Израильский премьер в свою очередь поделился информацией о переговорах с руководителями ряда государств по украинской проблематике.

Владимир Путин обратил внимание на чудовищную акцию Вооруженных сил Украины— ракетный удар по центру Донецка с применением кассетного боеприпаса, что привело к массовым жертвам среди мирных жителей города. Премьер-министр Израиля проинформировал российского президента о недавних контактах по украинской проблематике с руководителями ряда государств, — отмечается на сайте.

В результате удара украинской ракеты 14 марта у Дома правительства в центре Донецка погибли 20 человек. Ещё 28 человек, в том числе дети, получили тяжёлые ранения и доставлены в медицинские учреждения. В ДНР был объявлен траур.

МИД Израиля ранее сообщал о готовности организовать переговоры Москвы и Киева, но только в том случае, если они изначально не будут обречены на провал. Условие Иерусалима объясняется тем, что неудачные переговоры лишь ухудшают ситуацию.

О возможности провести встречу в Израиле 12 марта заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он уточнил, что Иерусалим «ничего не навязывает» в вопросе посредничества между Москвой и Киевом.