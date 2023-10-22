Путин по-немецки защитил Шредера: что он сказал, при чем тут Украина Путин на немецком прокомментировал нападки на экс-канцлера ФРГ Шредера

Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Герхард Шредер

Президент России Владимир Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» на немецком языке прокомментировал критику в адрес экс-канцлера Германии Герхарда Шредера. Что он сказал?

Путин обратил внимание, что недавно весь мир наблюдал «безобразную выходку», когда в канадском парламенте рукоплескали военнослужащему 14-й добровольческой пехотной дивизии СС «Галичина» Ярославу Гуньке. По его мнению, «чем дальше от Шредера», тем ближе к бывшему спикеру палаты общин Канады Энтони Роте, который «симпатизирует нацистам». Путин подчеркнул, что в Германии много порядочных людей, и выразил уверенность, что его слова многие услышат.

За что критикуют Шредера

Бывший канцлер ФРГ подвергся критике немецких СМИ после начала спецоперации на Украине из-за близких контактов с Россией. Тогда издание Bild указывало, что на церемонии в честь объединения Германии Шредер сидел на расстоянии от руководства страны.

Кроме того, политик не согласен с внешнеполитическим курсом Германии. Например, ему было чуждым заявление главы МИД Германии Анналены Бербок, назвавшей лидера Китая Си Цзиньпина диктатором. Шредер считает подобные высказывания разрушительными и лишающими Германию влияния в КНР.

Говоря о нынешнем канцлере Германии Олафе Шольце, политик отметил, что тот больше не является его близким другом. Он подчеркнул, что не будет «кидать канцлера на сковородку».

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press Герхард Шредер

Какие отношения у Путина и Шредера

Шредер был канцлером Германии в 1998–2005 годах, после чего работал в российских компаниях, из которых ушел в 2022 году. Его неоднократно упрекали на Западе за связи с Москвой. Летом 2022 года он встречался с Путиным.

Шредер также рассказывал, что дружит с российским лидером. Он подчеркивал, что «не станет притворяться, словно это не так, несмотря на нападки со стороны». Тем не менее политик отмечал, что не изменит мнение относительно российской военной операции, добавив, что «собственные мысли не должны затмевать представление об интересах государства».

Российский лидер недавно подтвердил слова Шредера, заявив, что бывший канцлер во время обсуждений политических вопросов всегда «ставил во главу угла интересы немецкой экономики и немецкого государства». Путин подчеркнул, что Германия должна гордиться такими людьми.

В Европарламенте ранее задумывались о введении санкции против Шредера. В этой связи политик отказался от поста главы наблюдательного совета «Роснефти» и отвел свою кандидатуру на аналогичную должность в «Газпроме». При этом экс-канцлер сохранил пост председателя совета акционеров «Северных потоков».

Откуда Путин знает немецкий язык

Путин работал с 1985 по 1990 год в Германской Демократической Республике, где неоднократно демонстрировал хорошее знание языка. В сентябре 2001 года во время визита в Германию он выступил перед бундестагом с речью на немецком. В 2002 году посетил дом-музей поэта и драматурга Иогана Гете в Веймаре, где в книге гостей оставил благодарность тем, кто хранит память о литераторе, «чье творчество является достоянием всего человечества».

Глава государства говорил, что немецкий язык «поточнее», в то время как русский — «более многообразный, более изящный»,

Фото: imago-images.de/Global Look Press Владимир Путин и Герхард Шредер, 2000 год

Какие еще языки знает Путин

На своем посту президент Путин выучил и английский язык. В беседе с журналистами он назвал изучение иностранных языков «самой лучшей гимнастикой для ума».

«Необходимо устанавливать рабочие механизмы общения со всеми иностранными коллегами, а для этого необходимо преодолеть языковой барьер. Переводчики же в режиме реального времени могут неверно выразить все оттенки смысла, который я вкладываю в произносимые слова», — заявил он.

Кроме того, в 2005 году Путин присутствовал на праздновании 1000-летия со дня основания Казани. Тогда он произнес речь на татарском.

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