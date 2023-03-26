Путин отправляет в Белоруссию ядерное оружие: новости СВО на утро 26 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

РС-24 «Ярс»

Президент России Владимир Путин объявил, что Москва направит в Белоруссию тактическое ядерное оружие. К 1 июля на территории республики должно закончиться строительство его хранилища. По словам главы государства, Москва «делает то, что делали США десятилетиями». Он добавил, что на белорусских аэродромах уже находятся 10 самолетов, способных нести такое оружие. Путин подчеркнул, что поводом для подобного шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

При этом глава государства сказал, что Москве есть чем ответить на британские снаряды. По его словам, у России сотни тысяч таких боеприпасов, но она их пока не применяет.

Военный эксперт Виктор Литовкин пояснил, чем российские войска могут ответить на применение западных снарядов с обедненным ураном не только такими же боеприпасами. Ответом могут стать снаряды с вольфрамом, которые производятся для танков. Они пробивают броню любой толщины, рассказал эксперт. По его словам, это англичане или американцы ставят урановый сердечник, потому что он дешевле вольфрамового, тем более вольфрама у них нет. Россия же ставит в сердечник вольфрам, который броню пробивает, но не оставляет радиационной пыли и не заражает местность, отметил Литовкин.

Доцент кафедры политической теории МГИМО МИД РФ Кирилл Коктыш подчеркнул, что Москва, размещая тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, делает это в рамках эффективного ответа на многочисленные провокации НАТО в ходе спецоперации. Доктор политических наук считает, что размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии не вызовет агрессию со стороны Украины по отношению к Минску. Оно, напротив, будет сдерживать Киев. По его мнению, те, кто принимал благородство Москва за слабость, поймут, что делали выводы, используя неправильные вводные.

Первую реакцию Пентагона на заявление Путина о тактическом ядерном оружии для Белоруссии распространило агентство Reuters. По его данным, в Вашингтоне заявили, что причины для изменения готовности ядерных сил США отсутствуют. Такого же мнения придерживаются в Белом доме. По мнению чиновников Пентагона, они не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Су-25

Зато забеспокоились на Украине. После заявления Путина советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк попросил у Европы еще больше вооружений. Также в Киеве настаивают на усилении санкционного давления на Москву. По словам Подоляка, от Парижа ожидают «лидирующей роли» в данном вопросе и «совершения исторического выбора». Кроме того, Киев надеется, что в Европе будет создана «авиационная коалиция» — по примеру танковой коалиции, которую координирует ФРГ. Он указал на необходимость новых вооружений для организации контрнаступления.

Неизвестно, из-за дефицита оружия или по другой причине, но сорвалась атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сватово. Как уверяет военный эксперт Виталий Киселев, командование ВСУ планировало на 26–27 марта наступление на этот город в ЛНР. По какой-то причине Киев не смог реализовать свои планы, подчеркнул он и рассказал, что рядом со Сватово буквально два-три дня назад были выстроены колонны противника. В ВСУ говорили, что на этих выходных Сватово уже будет их и они в городе будут праздновать победу. Видимо, что-то пошло не так и за последние сутки эти колонны куда-то растворились, предположил Киселев.

Зато российские силы продвигаются в Артемовске. Стало известно, что частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» перебросила резервы и приступила к штурму центра города. По данным военкоров, в район направлены семь штурмовых групп. Бои идут в районе Центрального рынка и вдоль улиц Базарная и Независимости. Также военкоры сообщили о стрелковых боях на улицах Мариупольская и Садовая.

В то же время глава Чечни Рамзан Кадыров побывал в расположении полка «Север», где представил личному составу нового командира подразделения, офицера Ибрагима Исмаилова. Общаясь с бойцами подразделения, он поблагодарил личный состав за достойную службу родине. Говоря о новом командире, глава Чечни рассказал, что обладатель крапового берета Ибрагим Исмаилов является мужественным офицером, который зарекомендовал себя как в борьбе против террористов, так и в зоне СВО.

Папа римский Франциск по-прежнему считает, что лучшим выходом для всех сторон конфликта на Украине станет как можно более быстрое начало переговоров между Россией и Западом. Об этом рассказал поддерживающий переписку с понтификом председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.