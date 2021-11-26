Путин отметил положительную роль российских миротворцев в Карабахе

Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи заявил, что российские миротворцы играют позитивную роль в Карабахе. По его словам, в зоне ответственности «голубых касок» не было зафиксировано серьёзных инцидентов. Активно работает российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня.

Миротворцы наши, мне кажется, играют позитивную роль. Работает активно российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня. Есть, к сожалению, проблемы, инциденты. К сожалению. до сих пор не обходится без жертв, но мы для этого и собрались, чтобы посмотреть, что сделано и что нужно сделать всем, чтобы не только ничего подобного не возникало, а наоборот, создавались условия для успокоения ситуации и развития ситуации в регионе такого качества, которое позволяло бы людям спокойно жить, а странам развиваться, — заявил президент.

По словам российского лидера, трёхсторонняя встреча в Сочи организована для того, чтобы создать условия для урегулирования в Карабахе, чтобы люди смогли там спокойно жить.

Встреча проводится по инициативе президента РФ. В ходе переговоров Путин, Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудят реализацию договорённостей, дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе. Особое внимание планируется уделить мерам по восстановлению и развитию торгово-экономических и транспортных связей.

Ранее Путин отметил, что вооружённый конфликт в Карабахе был остановлен благодаря активным посредническим усилиям Москвы. По его словам, ситуация в регионе окончательно ещё не успокоилась, поэтому для обеспечения стабильности крайне востребованы усилия российского миротворческого контингента.