Путин: отказываться от углеводородов пока рановато

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию заявил, что отказываться от использования углеводородных ресурсов, нефти и газа, пока преждевременно. Однако, по мнению главы государства, необходимо прийти к понимаю того, в каком направлении будет двигаться человечество, передаёт ТАСС.

Я уже много раз говорил о том, что отказываться от углеводородов пока рановато. Двадцать-тридцать, а может, и пятьдесят лет будет активно всё это использоваться, особенно наши возможности по газу. Но всё-таки мы должны понимать, куда движется всё человечество, куда вся планета движется, и, повторяю ещё раз, быть здесь впереди, — сказал Путин.

Президент также отметил, что у России есть условия и возможности для развития зелёной энергетики.

Нам обязательно нужно двигаться дальше, вперёд, тем более, что географические, природные особенности нашей страны, наш научный потенциал позволяют успешно развивать абсолютно любые виды экологически чистой энергии, — сообщил он.

Ранее сообщалось, что Счётная палата в 2022 году проверит готовность России к глобальному переходу на углеродную нейтральность. Аудиторы проанализируют долгосрочное влияние этого процесса на российскую экономику, бюджет и рынок труда.Также предполагается оценить влияние декарбонизации мировой экономики на отечественный топливно-энергетический комплекс и исследовать перспективы развития российской атомной отрасли в условиях энергоперехода.

Частью анализа станет аудит системы мониторинга и учёта лесных ресурсов России. Ещё одним из конкурентных преимуществ страны может стать развитая атомная энергетика, однако перспективы этого направления будут во многом зависеть от того, признают ли её экологически чистой в глобальном масштабе.