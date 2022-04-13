Путин: отказ Запада от сотрудничества ударил по миллионам европейцев

Отказ западных стран от взаимовыгодного сотрудничества и российских энергоресурсов уже негативно сказался на жизни миллионов европейцев, а также отразился и на США, заявил президент России Владимир Путин, передаёт ТАСС. Он добавил, что у России есть возможности нарастить потребление газа и нефти внутри страны, а также увеличить их экспорт.

Отказ Запада от нормального сотрудничества, в том числе в сфере энергетики, ударил по миллионам европейцев и США. Инфляция там зашкаливает, — сказал Путин.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что рост инфляции в стране в марте был на 70% спровоцирован российской спецоперацией на Украине. Минтруд США сообщил, что годовая инфляция в марте в стране составила 8,9%. Это самое серьёзное увеличение показателя за 12 месяцев с периода, завершившегося в декабре 1981 года.

Как полагает Байден, рост цен на бензин и продовольствие по всему миру начался в связи со спецоперацией РФ, проводимой на Украине.

Ранее экономический обозреватель Энтони Роули предположил, что санкционная война Запада против России, Китая и других стран может спровоцировать мировую экономическую катастрофу. По его словам, ограничения приведут не только к нехватке энергии и продовольствия, но и к развалу производств, поскольку пострадают бесчисленные каналы поставок на всех континентах. Итогом санкционной войны также станет глобальная рецессия, рост цен и стагнация производства.