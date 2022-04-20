Путин: оснований для изменения отношения Европы к России нет

Негативное отношение Европы к России в ближайшем будущем не изменится, сообщил на совещании по вопросам развития металлургического комплекса президент Владимир Путин, передаёт РИА Новости. По его словам, этот подход необходимо будет использовать в создании программ развития страны.

Нет оснований полагать, что поведение наших партнёров принципиально изменится, и мы должны иметь это в виду, реализуя собственную стратегию развития металлургии как на корпоративном уровне, так и на уровне государства​, — сказал президент.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев прокомментировал поручение спикера Госдумы Вячеслава Володина изучить вопрос целесообразности присутствия России во Всемирной торговой организации (ВТО), Международном валютном фонде (МВФ) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По его словам, членство в этих организациях ничего не даёт Москве и грозит огромными штрафами в условиях взятого сейчас экономического курса на самодостаточность в условиях санкций.

При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал незаконными санкции западных стран против России, заявив, что Москва намерена потребовать компенсацию за тот вред, который они нанесли российской экономике. По его словам, странам Европы рано или поздно придётся его компенсировать.