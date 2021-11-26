Путин определил важнейшие цели переговоров с Алиевым и Пашиняном

Президент России Владимир Путин на встрече со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Сочи поблагодарил коллег за то, что они откликнулись на приглашение принять участие в трёхсторонних переговорах. По словам российского лидера, в ближайшее время стороны должны принять все необходимые решения по разблокированию транспортной инфраструктуры в Карабахе.

Прежде всего хотел бы вас поблагодарить за то, что вы нашли возможным откликнуться на приглашение и приехать в Россию для того, чтобы подвести некоторые итоги той работы, которая была проведена за год, — сказал Путин.

Путин отметил также, что есть заинтересованность со стороны Баку и Еревана в нормализации обстановки на границе и развитии ситуации в позитивном ключе.

По словам российского лидера, цель усилий сторон — создать условия для возрождения региона

И для России это имеет большое значение. Мы вместе находились в составе единого государства, у нас очень глубокие исторические связи. Не хотелось бы, чтобы они разрушались. Наоборот, мы должны стремиться к тому, чтобы их восстанавливать и поддерживать, — отметил он.

Президент РФ отметил, что он не против вовлечения ЕС в урегулирование ситуации в Карабахе

Чем больше прямых контактов, тем лучше. Знаю, что у вас намечена встреча в Брюсселе. Вы согласились приехать там провести встречу. Мы приветствуем это. Я на этот счёт разговаривал с председателем Евросовета, господином Шарлем Мишелем. Он вас ждёт. Надеюсь, мы сделаем шаг вперед, и можно будет сделать дальнейшие шаги на других площадках, — подчеркнул российский лидер.

Крупномасштабные боевые действия в Карабахе в настоящий момент не ведутся. Это говорит о том, что за год для урегулирования ситуации в регионе удалось сделать немало, подчеркнул президент.

Всё-таки за год сделано немало. Никаких крупномасштабных боевых действий не происходит, что уже само по себе очень хорошо, — сказал глава государства, посетовав на то, что пока не удалось решить все вопросы.

В ходе встречи с Алиевым Путин ранее заявил, что стратегическое партнёрство между двумя странами развивается весьма успешно. Президент РФ отметил положительную роль российских миротворцев в Карабахе. Также он поблагодарил Алиева за внимание к русскому языку. В свою очередь, Алиев подчеркнул, что в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе не зафиксировано серьёзных инцидентов.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.