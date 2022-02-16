Путин одержал победу над Западом

Российский президент Владимир Путин одержал геополитическую победу над США и Европой, сообщает британское издание The Telegraph. Президент России «оголил» слабые точки западного мира, отметили журналисты. В результате этой победы Украину, скорее всего, не примут в НАТО, а «Северный поток — 2» готов к поставкам газа для Европы.

Киев увидел, как мало его союзники действительно готовы сделать ради него, — сказано в статье.

Обозреватели издания указали на то, что европейские государственные деятели отказались выступить единым фронтом против Москвы, в то время как США ограничились лишь воинственной риторикой.

Ранее сообщалось, что время начала «вторжения» России на Украину, которое озвучил ряд западных изданий, истекло. Сообщалось, что российские военные проведут операцию против Киева 16 февраля в 03:00 ночи по местному времени (04:00 мск). При этом отмечалось, что «нападение» планировалось начать со всех рубежей, включая побережья Чёрного моря.

Так, например, британский таблоид Mirror опубликовал материал, где было сказано, что первой нанесёт удар по военной инфраструктуре Украины российская авиация, а затем начнётся наземная операция. Британцы при этом уточнили, что Россия также использует тяжёлую огнемётную систему «Солнцепёк», чтобы нанести мощные удары по украинским военным. Журналисты сообщали, что несмотря на заявления об отводе российских войск от границ с Украиной, война неизбежна.