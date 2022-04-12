Путин оценил вклад Лукашенко в диалог с Украиной

Президент России Владимир Путин оценил вклад белорусского лидера Александра Лукашенко в переговорный процесс с Украиной. Он отметил, что диалог стал возможен во многом благодаря действиям Минска, передаёт РИА Новости.

Начать диалог с Украиной стало возможным во многом благодаря Лукашенко, — заявил Путин.

Президент также отметил, что считает белорусскую площадку подходящей «для дальнейших контактов» в рамках переговоров России и Украины.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «уникальными» отношения лидеров Союзного государства. По его словам, оба лидера иногда «жёстко» отстаивают интересы своих стран, но с пониманием относятся к возникающим разногласиям, так как приоритетом для них является сохранение дружеского диалога.

Переговоры России и Украины прошли уже несколько раундов. Первый состоялся 28 февраля в Гомельской области в Белоруссии и продолжался пять часов. Вторая встреча прошла в Беловежской пуще 3 марта, 7 марта делегации проводили переговоры в Брестской области. Последний очный раунд прошёл в Стамбуле.

Лукашенко несколько раз призывал президента Украины Владимира Зеленского подписать мирный договор с Россией. Позднее белорусский лидер заявил, что считает, что лидер Незалежной мало управляет процессами в стране.