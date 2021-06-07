Путин в разговоре с главой Евросовета раскритиковал санкции против Минска

https://static.news.ru/photo/bcbc80de-c79f-11eb-9818-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин считает, что санкции ЕС в отношении Белоруссии являются контрпродуктивными. Об этом он заявил во время телефонного разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщает пресс-служба Кремля.

В связи с предпринятыми Евросоюзом дополнительными мерами санкционного давления на Белоруссию Владимир Путин подчеркнул контрпродуктивность такого подхода, как и в целом любых попыток вмешательства во внутренние дела этого суверенного государства, — говорится в сообщении.

Также российский лидер подчеркнул, что состояние связей между Россией и Евросоюзом неудовлетворительное, возвращение к работе в уважительном ключе соответствовало бы общим интересам. В разговоре Мишель и Путин также затронули тему борьбы с коронавирусной инфекцией, а также обеспечение эффективности вакцин.

4 июня Евросоюз официально запретил любым белорусским самолётам использовать своё воздушное пространство не только для пролёта, но также для взлёта и посадки над территорией ЕС. Европейские политики приняли решение усилить санкции против властей республики из-за ситуации с вынужденной посадкой лайнера Ryanair в минском аэропорту, с которого сняли оппозиционера Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу.

В ответ на это Минск подготовил пакет ответных санкций в отношении ЕС, при этом власти республики надеются, что «разгорячённые головы остудятся» и на Западе не будут вводить новые санкции против республики, заявил премьер-министр страны Роман Головченко. Он подчеркнул, что Минск хочет мира и спокойствия в регионе, выстраивать равноправные партнёрские отношения.