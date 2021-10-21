Путин оценил угрозу мировой войны

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Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» оценил процесс урегулирования ситуации в Карабахе. Лидеры Азербайджана и Армении проявили мудрость и остановили кровопролитие, однако сейчас для демаркации границы Еревану и Баку необходимо идти на компромиссы, заявил российский президент.

«Самое главное сейчас — это урегулировать ситуацию на границе. И здесь, конечно, без участия России невозможно ничего сделать. Здесь даже нам, пожалуй, никто больше и не нужен, кроме двух сторон...