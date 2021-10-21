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Путин оценил угрозу мировой войны

21:55, 21 октября 2021
Путин оценил угрозу мировой войны Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Президент РФ Владимир Путин напомнил об угрозе полного взаимного уничтожения в случае начала третьей мировой войны. Он добавил, что на странах, обладающих ядерным оружием, лежит огромная ответственность, сообщает ТАСС.

Вы сказали по поводу ядерного оружия, — это огромная ответственность ядерных держав. И вы сказали, что в этих условиях о третьей мировой войне говорить бессмысленно. Но существует угроза полного взаимного уничтожения. Не будем об этом забывать, — сказал Путин на Валдайском форуме, отвечая на вопрос об угрозе третьей мировой войны.

Ранее на этом форуме российский президент заявил, что он не думает о своей роли в истории, так как это может мешать принятию решений. Главными же результатами своей работы Путин назвал сокращение бедности, восстановление экономики, борьбу с терроризмом, а также приведение региональных уставов в соответствие с федеральным законодательством.

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