Путин оценил роль Москвы в урегулировании кризиса между Ереваном и Баку

Недавние перестрелки на армяно-азербайджанской границе показали, что ситуация в данном регионе всё ещё до конца не успокоилась, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД. По его словам, в этих условиях возрастает роль российской дипломатии для дальнейшего урегулирования. Глава государства напомнил, что год назад благодаря активным посредническим усилиям Москвы был остановлен конфликт в Карабахе.

Недавние перестрелки на армяно-азербайджанской границе показали, что ситуация в этом регионе всё ещё до конца не успокоилась. Для обеспечения стабильности крайне востребованы усилия российского миротворческого контингента как гаранта режима прекращения огня и безопасности мирного населения, — сказал Путин.

Российский лидер отметил работу межгосударственной комиссии на уровне вице-премьеров, перспективы которой, по его мнению, «неплохие».

Реально все страны региона, включая Россию, заинтересованы в урегулировании, долгосрочном урегулировании проблемы, — подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что при посредничестве российской стороны Баку и Ереван приняли меры по стабилизации обстановки на армяно-азербайджанской границе и прекратили боестолкновения. Государства объявили перемирие с 17:30 мск 16 ноября после телефонных переговоров с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Позднее Минобороны Армении заявило о нарушении режима прекращения огня со стороны Вооружённых сил Азербайджана на армяно-азербайджанской границе. Отмечалось, что огонь был подавлен ответными действиями, ситуация на настоящий момент остаётся относительно стабильной, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным азербайджанского оборонного ведомства, в ходе столкновений на границе 16 ноября погибли семеро военных Азербайджана, один военнослужащий Армении, а также 13 оказались в плену.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.