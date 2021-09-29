Путин оценил развитие российско-турецких отношений

Отношения России и Турции развиваются позитивно. Страны успешно сотрудничают во внешней политике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров в Сочи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Его слова приводит РИА Новости.

Профильные ведомства работают постоянно друг с другом, причём по всем направлениям, — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что переговоры иногда проходят непросто, но с окончательным позитивным результатом. По мнению Путина, ведомства научились находить компромиссы, выгодные для обеих стран.

Также Путин подчеркнул, что государства успешно сотрудничают по международной линии, это касается Ливии и Сирии. Он добавил, что сотрудничество стран является гарантией стабильности.

В ответ Эрдоган заявил, что рад возможности встретиться лично с Путиным в Сочи. Президент Турции поблагодарил Россию за вклад в борьбу с лесными пожарами, которые охватили республику минувшим летом, и выразил соболезнования в связи с гибелью российских военных, участвовавших в тушении.

Ранее профессор турецкого Университета Малтепе в Стамбуле Хасан Унал выразил мнение, что Путин и Эрдоган могут заключить «историческую сделку» на встрече в Сочи. Предположительно, соглашение будет направлено на поддержание мира на Ближнем Востоке. Эксперт не исключил, что в ходе переговоров речь пойдёт о новой сделке по Сирии, так как в Анкаре начинают появляться сомнения в правильности политики Эрдогана в этом направлении.