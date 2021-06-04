Путин рассказал, о чём поговорит с Байденом

https://static.news.ru/photo/9d8d0c8c-c53e-11eb-8edb-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Samuel Corum - Pool Via Cnp/Global Look Press

В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин рассказал, какие темы он обсудит в Женеве 16 июня на переговорах со своим американским коллегой Джо Байденом. По словам политика, лидеры поговорят о стратегической стабильности, разоружении и не только. Трансляция выступления национального лидера велась на официальном сайте форума.

По словам Путина, во время саммита они с Байденом будут обсуждать вопросы двусторонних отношений. Сам президент исходит из того, что на встрече лидеры должны найти пути урегулирования этих отношений, ведь на данный момент они, как всем известно, находятся на чрезвычайно низком уровне.

Мы будем говорить о стратегической стабильности, об урегулировании международных конфликтов в наиболее горячих точках. Мы будем говорить о процессах разоружения, о борьбе с терроризмом, о борьбе с пандемией и о вопросах экологического характера. Это примерная повестка дня, — добавил глава государства.

Ранее пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков заявил, что в ходе переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена, скорее всего, будет затронута тема Украины.