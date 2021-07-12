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Путин обсудит Афганистан с лидерами стран БРИКС

14:10, 06 сентября 2021
Путин обсудит Афганистан с лидерами стран БРИКС Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) 9 сентября обсудят сложившуюся ситуацию в Афганистане. В мероприятии в формате видеоконференции примет участие президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что на саммите лидеры БРИКС планируют принять итоговую декларацию. Кроме того, на встрече будет затронут вопрос борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее Путин обсудил ситуацию в Афганистане с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Политики отметили важность коллективных усилий для установления стабильности и безопасности в Афганистане. Россия и Индия условились о формировании двустороннего канала для постоянных консультаций по этому вопросу.

16 августа боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) окончательно захватили весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

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