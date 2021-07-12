Путин обсудит Афганистан с лидерами стран БРИКС

Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) 9 сентября обсудят сложившуюся ситуацию в Афганистане. В мероприятии в формате видеоконференции примет участие президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что на саммите лидеры БРИКС планируют принять итоговую декларацию. Кроме того, на встрече будет затронут вопрос борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее Путин обсудил ситуацию в Афганистане с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Политики отметили важность коллективных усилий для установления стабильности и безопасности в Афганистане. Россия и Индия условились о формировании двустороннего канала для постоянных консультаций по этому вопросу.