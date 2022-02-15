Путин обсудил с Шольцем инициативы России по гарантиям безопасности

Президент России Владимир Путин заявил, что на переговорах с канцлером ФРГ Олафом Шольцем обсудил российские инициативы по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что Москва не может закрывать глаза на то, как Запад трактует принцип неделимой безопасности.

Естественно, предельно откровенно обменялись мнениями по вопросу ситуации вокруг российских инициатив и предложений Соединённым Штатам Америки и НАТО, касающихся предоставления России долгосрочных юридически обязывающих гарантий безопасности, — сказал президент РФ.

Путин отметил, что в ответах НАТО и США по вопросам безопасности есть моменты, которые Россия готова обсуждать, включая РСМД и военную транспарентность. По его словам, силовое сдерживание России является прямой угрозой национальной безопасности страны. Россия не хочет войны и по этой причине выдвинула предложения о безопасности в Европе.

Говоря о газопроводе «Северный поток — 2», Путин сказал, что это чисто коммерческий проект, в котором нет политической окраски, это один из крупнейших в Европе инфраструктурных проектов, который призван укрепить энергетическую безопасность на континенте. Россия готова продолжить поставки газа в Германию через Украину даже после 2024 года, если на это будет спрос и рентабельность.

Комментируя итоги переговоров, российский лидер подчеркнул, что они прошли в деловой атмосфере, стороны предметно и обстоятельно обсудили все актуальные вопросы. Путин считает, что Шольц настроен на прагматичное двустороннее сотрудничество с Россией, в первую очередь это касается экономических связей.

17 декабря 2021 года МИД России направил США и НАТО проекты договора и соглашения по гарантиям безопасности. Москва выдвинула три основных требования: отказаться от расширения Альянса на восток, от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также вернуться к военной инфраструктуре Блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия — НАТО. 26 января США и НАТО предоставили ответ, который по их просьбе не был официально нигде опубликован. Как отметил российский президент Владимир Путин, в ответе Запад проигнорировал озабоченности России по ключевым вопросам. Глава МИД России Сергей Лавров уточнил, что США не ответили на самый главный вопрос — о нерасширении Альянса на восток.