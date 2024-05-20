Путин обсудил с послом Ирана крушение вертолета Раиси IRNA: Путин провел экстренную встречу с послом Ирана на тему аварии борта Раиси

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин принял участие в экстренной встрече с послом Ирана в РФ Каземом Джалали по вопросу крушения вертолета иранского лидера Ибрахима Раиси, пишет агентство IRNA. Журналисты уточнили, что встреча прошла в выходной день.

Президент России Владимир Путин, несмотря на то, что воскресенье в этой стране является выходным днем, провел встречу с послом Ирана в Москве, — говорится в сообщении.

На встрече, кроме российского лидера, присутствовали министр обороны Андрей Белоусов, глава МЧС Александр Куренков и советник президента Игорь Левитин, отметили авторы статьи. Путин пообещал оказать всю необходимую поддержку иранской стороне для поисков Раиси.

Ранее первый самолет Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта «Жуковский» в Тебриз. Там специалисты присоединятся к поисково-спасательной операции пропавшего вертолета президента Ирана. На борту находились спасатели с необходимым снаряжением и оборудованием, кинологические расчеты и высокопроходимая техника.

До этого в Сети появились первые кадры спасательной операции на месте инцидента с вертолетом, организованной недалеко от ирано-азербайджанской границы. На кадрах было видно, что в регионе сейчас густой туман, также специалистам мешает горная местность.