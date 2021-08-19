Путин обсудил с Макроном ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин провёл с французским лидером Эммануэлем Макроном телефонный разговор. Политики обсудили ситуацию в Афганистане, сообщает пресс-служба Кремля.

Обстоятельно рассмотрена обстановка в Афганистане после прихода к власти Движения талибов. С обеих сторон отмечена важность обеспечения безопасности гражданского населения и решения неотложных гуманитарных задач. Выражена готовность совместными усилиями, в том числе в рамках СБ ООН и «Группы двадцати», содействовать установлению в Афганистане мира и стабильности, — говорится в сообщении.

Кроме того, политики обсудили ситуацию с иранской ядерной программой. Путин и Макрон считают необходимым возобновить выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий.

Также президент России рассказал своему коллеге о ситуации в Карабахе. Политики отметили, что обстановка в регионе стабильная. Ведётся работа по восстановлению экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.

Главы двух стран также затронули тему Украины. Российский лидер обратил внимание на деструктивные действия Киева, которые обостряют ситуацию на линии соприкосновения и тиражируют провокационные законодательные инициативы. Они противоречат Минским соглашениям.

Ранее Путин и председатель Совета министров Италии Марио Драги обсудили ситуацию в Афганистане в телефонном разговоре.