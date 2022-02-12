Путин обсудил с Лукашенко реакцию США и НАТО на предложения РФ по гарантиям

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко, говорится на сайте Кремля. Стороны обсудили ситуацию с реакцией США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности.

Рассмотрены некоторые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также ситуация вокруг реакции США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности России, — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны условились о дальнейших личных контактах.

Ранее Путин также поговорил по телефону с главой Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины. Отмечается, что разговор длился 1 час 40 минут.

В настоящий момент президент РФ проводит телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом.

Кроме того, телефонные переговоры провели глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. В ходе дискуссии министр заявил коллеге из Штатов, что кампания США о «российском вторжении» на Украину преследует провокационные цели.

К настоящему моменту уже более 10 стран призвали своих граждан воздержаться от поездок или немедленно покинуть Украину из-за угрозы военного конфликта. Выехать из страны рекомендовал, в частности, Госдеп США, а также МИДы Великобритании, Германии, Нидерландов, Финляндии, Японии, Южной Кореи и ряда других стран.

Ранее президент США Джо Байден заявил лидерам западных стран, Евросоюза и НАТО, что РФ нападёт на Украину 16 февраля. Заявление было сделано в ходе видеоконференции со ссылкой на данные американской разведки.