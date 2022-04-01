Путин обсудил с Эрдоганом российско-украинские переговоры
Дарья Смирнова
Дарья Смирнова
18:18, 01 апреля 2022
Президент России Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом поблагодарил его за помощь в проведении российско-украинских переговоров в Стамбуле, сообщила пресс-служба Кремля. В ходе беседы стороны также обменялись мнениями о ходе переговоров делегаций Москвы и Киева.
Даны также принципиальные оценки продолжающегося переговорного процесса, — говорится в сообщении.
Помимо этого, лидеры двух стран обсудили гуманитарные вопросы в контексте ведущейся специальной военной операции на Украине. В частности, президент Турции поблагодарил за оказанную российской стороной помощь в эвакуации турецких граждан и торговых судов из зоны боевых действий.
По информации канцелярии президента Турции, Эрдоган во время беседы привлёк внимание российского коллеги к конструктивности российско-украинских переговоров в Стамбуле, что «увеличило надежды на мир». Турецкий лидер подчеркнул значимость продолжения диалога по ситуации на Украине.
Кроме того, Эрдоган напомнил о готовности турецкой стороны организовать встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Ранее Эрдоган отмечал, что встреча лидеров России и Украины может состояться в Стамбуле. Он добавил, что этот вопрос он уже согласовал с украинским коллегой.
Последний раз Путин и Эрдоган созванивались 27 марта. Тогда главы государств договорились провести в Cтамбуле следующий раунд очных переговоров между Москвой и Киевом по нормализации ситуации на Украине. Также Эрдоган сообщил Путину, что Тyрция продолжит содействовать установлению мира между Украиной и Россией.