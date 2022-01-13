Путин обсудил с Беннетом российско-израильское взаимодействие по Сирии

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Лидеры обсудили взаимодействие двух стран на сирийском направлении, проблематику ближневосточного урегулирования, а также иранскую ядерную программу, сообщили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, Путин проинформировал Беннета о российских предложениях Западу по гарантиям безопасности и о принципиальных подходах к урегулированию внутриукраинского конфликта.

Владимир Путин и Нафтали Беннет условились о продолжении контактов, — говорится в сообщении.

Как отметили в канцелярии главы израильского кабмина, Путин пригласил Беннета и его супругу посетить Санкт-Петербург. Израильский премьер ответил, что он и его жена будут рады приехать в Россию.

Ранее сообщалось, что Путин на встрече с Беннетом 22 октября в Сочи выразил надежду на преемственность в отношениях двух государств. Он подчеркнул, что с прежним правительством Израиля у РФ сложились достаточно деловые и доверительные отношения. Путин добавил, что у РФ и Израиля есть проблемные моменты, но также имеются точки соприкосновения и возможности для взаимодействия, особенно это касается вопросов, связанных с борьбой с терроризмом.