Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Карабахе

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает Кремль. Стороны обсудили развитие ситуации вокруг Карабаха.

Обсуждено развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на решение практических задач по обеспечению безопасности и стабильности в регионе. Подтверждена важность последовательного выполнения всех положений трёхсторонних Заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны условились о дальнейших контактах.

Алиев на встрече с действующим председателем ОБСЕ Збигневым Рау заявил, что мирный договор между Баку и Ереваном должен быть подписан как можно скорее. Он подтвердил предстоящую встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и выразил надежду на её плодотворность.

В свою очередь Пашинян на заседании правительства заявил, что Ереван через Минскую группу (МГ) ОБСЕ письменно ответил на переданные ранее предложения Баку из пяти пунктов по заключению мирного соглашения. По его словам, Азербайджан продолжает оправдания агрессии против Армении и Карабаха, пытаясь тем самым сформировать легитимность военного нападения. Он также отметил, что Баку неправильно трактует трёхсторонние договорённости между лидерами России, Азербайджана и Армении.

Ранее Армения обратилась к Минской группе ОБСЕ с просьбой организовать переговоры с Азербайджаном для подписания мирного соглашения. Отмечается, что Ереван ответил на переданные азербайджанской стороной предложения по нормализации отношений.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.