https://static.news.ru/photo/dc84bfe6-3adb-11ea-ab22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин в Берлине провёл встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

В ходе переговоров речь шла о двусторонних отношениях и международных проблемах, в том числе по урегулированию ситуации в Ливии, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Ранее NEWS.ru писал, что в Берлине 19 января стартовала международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году воцарился хаос. На мероприятие приглашены представители России, Соединённых Штатов, стран Евросоюза, Турции, Египта, ООН.

В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт в качестве легитимного правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем. В то же время существует так называемое Восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которое поддерживает маршал Халифа Хафтар и его армия. Турция в этом конфликте выступает на стороне ПНС.