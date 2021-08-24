Путин обсудил Афганистан с премьером Индии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор и обсудили ситуацию в Афганистане, где власть захватили боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом говорится на сайте Кремля.

Путин и Моди подчеркнули важность коллективных усилий для установления стабильности и безопасности в Афганистане. Россия и Индия условились о формировании двустороннего канала для постоянных консультаций по этому вопросу.

Также в ходе беседы были затронуты перспективы развития двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической сфере. Моди выразил признательность Путину за содействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая поставку и производство в Индии российских вакцин.

Ранее Владимир Путин на площадке форума «Армия-2021» встретился с королём Иордании Абдаллой II. Российский лидер предложил главе Иордании обсудить ситуации в Сирии и Афганистане.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск. 15 августа боевики запрещённого в России движения «Талибан» без единого выстрела захватили Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, талибы объявили о полном контроле над страной.

Талибы заявили о намерении создать совет из 12 человек для управления Афганистаном. В него могут войти глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль аль-Рахман Хаккани.