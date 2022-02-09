Путин: необходимо добиваться исчерпывающих гарантий безопасности для РФ

Президент России Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня дипломатического работника заявил о необходимости добиваться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности для РФ. По его мнению, обстановка в мире становится всё более турбулентной и напряжённой. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер назвал актуальной работу по построению справедливого и стабильного многополярного миропорядка.

И конечно, в полной мере сохраняет свою актуальность последовательная, системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН, по построению справедливого и стабильного многополярного миропорядка, — подчеркнул Путин.

Президент выразил уверенность, что МИД будет и впредь делать всё возможное для укрепления позиций России на мировой арене. Путин пожелал дипломатам успехов в работе.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова с юмором поздравила коллег с Днём дипломатического работника. Она опубликовала шутливый коллаж, продолжив тему меткого выражения Путина «нравится, не нравится — терпи, моя красавица», прозвучавшего на пресс-конференции по итогам встречи российского президента с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

2 февраля испанская газета El Pais сообщила, что в её распоряжении оказались документы, представляющие ответ США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности. Речь идёт о двух документах на английском языке: ответе Альянса на четырёх страницах и ответе Вашингтона на пяти страницах. Отмечается, что Вашингтон и Североатлантический альянс отказываются подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Москвой, а также закрыть дверь для будущего вступления Украины в НАТО.

Согласно ответу, США захотели включить новые виды ядерных систем в дальнейшие соглашения по контролю над вооружениями с Россией. Также в документе говорится о намерениях обсудить с Москвой меры укрепления доверия при проведении учений в Европе.