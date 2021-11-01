Президент России Владимир Путин не выступит на климатическом саммите в Глазго. Он записал видеообращение к участникам конференции по управлению лесным хозяйством и землепользованию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что в Глазго не предусмотрена возможность участия посредством видеоконференции.

Тем не менее в рамках саммита по вопросу изменения климата в Глазго будет конференция по управлению лесным хозяйством и землепользованию, и президент уже записал видеообращение к участникам этой конференции, — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Путин уже изложил позицию России на саммите G20 по климату.

Двухнедельная конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР26) в Глазго открылась в воскресенье, 31 октября, однако основная работа там начнётся 1 ноября, когда там стартует саммит мировых лидеров. Он продлится два дня. В Шотландию прилетят президент США Джо Байден, лидер Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и многие другие.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что если СОР26 закончится неудачей, то это обнулит все достижения мировой координации в вопросах климата.