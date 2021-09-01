Путин назвал события в Афганистане трагедией

США 20 лет пытались внедрять свои стандарты в Афганистане, результат — трагедия. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со школьниками, трансляцию которого ведёт телеканал Россия 24.

Навязать невозможно ничего, ситуация должна созреть. США находились там 20 лет, цивилизовывали людей, а результат – нулевой, — рассказал Путин.

Комментируя захват «Талибаном» (запрещено в РФ), глава государства призвал смотреть в прошлое для полноценного анализа событий, чтобы не повторять в будущем подобные «трагические события».

Ранее Трамп заявил, что президент США Джо Байден должен извиниться перед согражданами за произошедшее в Афганистане.

Боевики «Талибана» 15 августа вошли в Кабул без сопротивления со стороны афганских военных. Те, в свою очередь, были разоружены и распущены по домам. Представители талибов заявили, что иностранцам ничего не угрожает, а противники группировки получат помилование, если сдадут оружие и пойдут на переговоры. В северной провинции Панджшер против власти боевиков восстали силы во главе с Ахмадом Шахом Массудом — младшим. Противники режима талибов призвали население Афганистана восстать против террористов.