Путин назвал события на Украине трагедией

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками космодрома Восточный в сборочном цехе ракеты-носителя. На втором плане: президент Белоруссии Александр Лукашенко и генеральный директор государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин

Президент России заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко на космодроме Восточный, что происходящие события на Украине — трагедия. Он добавил, что Россия, Белоруссия и Украина — триединый народ.

Я всегда говорил, мы триединый народ, Украина, Белоруссия и Россия. То, что происходит на Украине, это трагедия без всякого сомнения. Но нам выбора не оставили, — сообщил президент.

Ранее Путин заявил в ходе переговоров с Лукашенко, что специальная военная операция России на Украине является правильным шагом, другого выбора у Москвы не было. Глава государства подчеркнул, что все поставленные цели будут достигнуты. Главной задачей он назвал оказание помощи жителям Донбасса.

Путин также заявил, что западные страны начали «тотальную санкционную войну» против Москвы и Минска. В связи с этим российский лидер отметил важность укрепления интеграционной стратегии России с Белоруссией на фоне текущей политической обстановки.

Лукашенко заявил, что Минск готов упрочить единство с российским государством. По его словам, партнёрство стран-соседей будет обеспечено в любом случае независимо от внешнеполитической обстановки.