Путин назвал расширение НАТО на восток «бесконечным и очень опасным»

Президент России Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым назвал расширение НАТО на восток «бесконечным и очень опасным». Российский лидер обсуждает с главой МИД ответы США и Североатлантического альянса по гарантиям безопасности, сообщает РИА Новости.

Министерство иностранных дел России представит свои соображения по поводу ответов, которые мы получили на наши предложения, направленные американским коллегам в Вашингтон и коллегам из Североатлантического альянса в Брюссель по поводу организации вопросов, связанных с безопасностью в Европе и ответа на наши озабоченности, связанные с бесконечным, на наш взгляд, и очень опасным расширением НАТО на восток. Теперь уже и за счёт бывших республик Советского Союза, включая и Украину, — заявил Путин.

Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО сформулирована, она занимает десять страниц.

Российская сторона получила письменный ответ от НАТО и США на предложения по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что США не ответили на самый главный вопрос — о нерасширении НАТО на восток. По его мнению, позиция Вашингтона позволяет рассчитывать на серьёзный разговор, но по второстепенным темам.

Основные контуры ответа Москвы на реакцию Вашингтона по российским предложениям о гарантиях безопасности готовы. Как отметил Песков, окончательно они будут сформулированы, когда это посчитает необходимым президент РФ Владимир Путин.