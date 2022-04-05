Путин назвал причину ухудшения энергетической ситуации в мире

Обстановка в сфере мировой энергетики ухудшилась из-за продолжающегося санкционного прессинга на компанию «Газпром», заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер назвал данные ограничения «грубыми мерами», и подчеркнул, что эти санкции никак не соотносятся с рынком. Об этом сообщает ТАСС.

Ситуация в энергетической сфере ухудшается в результате нерыночных, грубых мер, в том числе административного давления на нашу компанию «Газпром» в некоторых европейских странах, — заявил президент.

Санкции в отношении российского газа навредят больше Евросоюзу, чем России, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. Он выступил против введения ограничительных мер на энергоносители из РФ. По мнению политика, отказ от российских нефти, газа и угля спровоцирует дефицит и цены в мире «драматично вырастут».

Глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг ранее сообщил, что экономика Германии рискует столкнуться с рецессией в случае полного отказа от импорта нефти и газа из России. По его словам, в таком случае остро встаёт вопрос о мерах государственной поддержки компаний и шагах Европейского центробанка для борьбы с ростом цен.