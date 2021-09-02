Президент России Владимир Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора между Россией и Японией. Об этом он заявил, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По словам Путина, РФ и Япония заинтересованы в нормализации отношений.

Мы договорились с прежним премьер-министром о том, что готовы выстроить эту работу на основе известных документов 50-х годов. Наши японские партнёры постоянно меняли свою позицию, — сказал Путин.

Президент добавил, что Москва в переговорах с Токио пока не получила гарантий, что силы США не будут размещены вблизи границ РФ.

Ранее Путин заявил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса — предпринимателей освободят от уплаты налогов на 10 лет.

Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. В 1956 году между СССР и Японией была подписана декларация, по которой советские власти допускали передачу двух островов Токио после подписания мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Все последующие переговоры заходили в тупик. В настоящее время у Москвы такая позиция: острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, поэтому суверенитет России над ними не оспаривается.