Путин посмеялся над обвинением США в кибератаке

https://static.news.ru/photo/f2bf5f80-c55b-11eb-b509-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Бобылев_ТАСС

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме прокомментировал обвинения в адрес Москвы в атаках на американский трубопровод и мясокомбинат. Политик назвал эти выпады нелепыми и смешными. Трансляция велась на официальном сайте мероприятия.

Путин подчеркнул, что подобные обвинения — это просто смешно. По словам президента, про атаку на мясокомбинат он слышал. И считает это чушью. Обвинения в атаках на трубопровод политик тоже посчитал нелепыми, тем более что акционеры компании, которая владеет трубопроводной системой, уже выплатила вымогателям деньги.

Соответствующие службы США должны найти того, кто является вымогателем. Деньги вымогать из какой-то компании? Тем более мы не занимаемся какой-то там курятиной или говядиной. Просто смешно, — подчеркнул Путин.

7 мая компания Colonial Pipeline заявила о кибератаке на свои системы с использованием вируса-вымогателя. Хакеры получили доступ к 100 Гб данных. Произошедшая атака отразилась на транспортировке бензина. Позднее в СМИ обнародовали данные, согласно которым совершившие атаку хакеры могут быть связаны с Россией.

Ранее Путин заявил, что есть те, кто пытается спровоцировать новые конфликты перед его встречей в Женеве с американским коллегой Джо Байденом. Политик подчеркнул, что отношения между Россией и США стали заложниками внутренней политики в Штатах. Он понадеялся, что когда-нибудь это закончится. По словам президента, фундаментальные интересы в сфере безопасности, стратегической стабильности и сокращения опасных для всего мира вооружений важнее, чем американская политическая конъюнктура.