Путин назвал «миной замедленного действия» право выхода из состава СССР

Президент РФ Владимир Путин заявил, что право свободного выхода республик из СССР было самой опасной миной замедленного действия. В эфире телеканала «Россия 24» российский лидер дал расширенные комментарии о смысле и целях написания статьи об Украине.

Я там прямо сказал, что самая опасная мина замедленного действия — это право свободного выхода республик Советского союза из единой страны, — подчеркнул российский президент.

Ранее стало известно, что Владимир Путин назвал повод для написания статьи об Украине. По его словам, ситуация требовала того, чтобы посмотреть повнимательнее на то, в каком мире мы живём, кто мы такие, каковы отношения с нашими ближайшими родственниками и соседями.