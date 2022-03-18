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Путин назвал Макрону преступления украинских националистов в Донбассе

23:46, 18 марта 2022
Путин назвал Макрону преступления украинских националистов в Донбассе Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com
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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном рассказал про преступления украинских неонацистов в Донбассе. В частности, российский лидер назвал массированные ракетные и артиллерийские обстрелы городов Донбасса, сообщает РИА Новости.

При этом в распространённом Елисейским дворцом пресс-релизе данный факт не стали упоминать. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев до этого сообщил, что националисты в Харькове обстреляли место выдачи гуманитарной помощи.

Он добавил, что в Северодонецке вместе с иностранными наёмниками они расстреляли мирных жителей. Он уточнил, что неонацисты продолжают использовать мирное население в качестве живого щита.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что страны Запада превратили Совет Европы (СЕ) в послушный инструмент НАТО и Евросоюза. Из-за их русофобской активности эта структура теряет смысл своего существования. По словам дипломата, в организации поставили служение блоковым интересам выше собственных уставных целей, говорится в комментарии, распространённом внешнеполитическим ведомством. Она также подчеркнула, что Россия вынужденно покинула Совет Европы, так как страну лишили всех прав представительства.

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