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Президент Бразилии Жаиру Болсонару много работает на благо народа своей страны и борется с лесными пожарами в Амазонии, заявил глава США Дональд Трамп. Он добавил, что южноамериканская страна может рассчитывать на «полную и всестороннюю поддержку» со стороны Белого дома.

Я хорошо знаком с Жаиром Болсонару <...> Он усердно работает. Борется с пожарами в Амазонии и много делает для всего народа Бразилии. Он и его страна пользуется полной и всесторонней...