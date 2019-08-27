https://static.news.ru/photo/51e5ab1a-c8e0-11e9-8b57-fa163e074e61_660.jpgВладимир ПутинФото: Сергей Булкин/News.ru
Президент России Владимир Путин назвал главной задачей сирийского урегулирования стабилизацию обстановки и обеспечение процесса политического решения конфликта.
Россия и Турция тесно взаимодействуют в «астанинском формате» с участием Ирана. Этот формат является наиболее эффективным механизмом решения сирийского кризиса. На данном этапе самое главное — сосредоточиться на окончательной стабилизации обстановки на «земле» и продвижении процесса политического урегулирования, — цитирует ТАСС главу российского государства, сделавшего заявление по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Как писал News.ru, спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен считает, что визит в Россию главы Госдепа США Майкла Помпео и его встречи в Сочи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и российским лидером Владимиром Путиным задали положительный импульс политическому урегулированию в Арабской Республике. Об этом Педерсен заявил после закрытых консультаций Совета Безопасности ООН по сирийскому урегулированию.