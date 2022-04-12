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Мир

Путин назвал благоприятными цены на нефть и газ в Белоруссии

Путин заявил, что расчеты в рублях минимизируют последствия санкций для Белоруссии
17:23, 12 апреля 2022
Путин назвал благоприятными цены на нефть и газ в Белоруссии Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Рублёвые расчеты за газ с Минском минимизируют негативные влияния санкций для Белоруссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает РИА Новости. Он подчеркнул, что Россия сохраняет благоприятные цены на энергоносители, поставляемые для белорусского внутреннего рынка.

РФ сохраняет самые благоприятные цены на нефть и газ, поставляемые в Белоруссию для внутреннего потребления. При этом расчёты за них переведены в российские рубли. Это позволяет минимизировать негативные влияния внешней конъюнктуры на положение граждан и промышленных предприятий Белоруссии, — сказал Путин

Также российский лидер заявил на пресс-конференции, что Москва и Минск завершили согласование проекта объединённого рынка электроэнергии. Он подчеркнул, что уже реализовано 30% союзных программ РФ и Белоруссии из намеченных до конца 2023 года.

Александр Лукашенко, в свою очередь сообщил о готовности Минска упрочить единство с российским государством. По его словам, партнёрство стран-соседей будет обеспечено в любом случае, несмотря на внешнеполитическую обстановку.

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