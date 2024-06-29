«Путин нашел возможности»: в Иране назвали ключевую ошибку США Al Hadath: Путин развенчал миф о нерушимости гегемонии Запада

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Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин нашел возможности для восстановления репутации России после распада СССР и 90-х годов, заявил автор Al Hadath Махмуд Салех Шервани. Журналист отметил, что российскому лидеру удалось развенчать миф о нерушимости гегемонии США, которые десятилетиями повторяли одну и ту же ошибку — чрезмерное лобовое давление на оппонентов.

90-е годы и начало XXI века стали пиком военно-политического могущества США, когда они фактически управляли миром, устанавливая правила игры и дирижируя глобальными политическими конфликтами. Америка считала, что однополярный мир никуда не денется, — отметил Шервани.

Однако, продолжил автор, Вашингтон быстро переключился на проблемы Ближнего Востока после трагедии 11 сентября 2001 года. Тогда же под видом борьбы с терроризмом США «увязли» в Афганистане и Ираке.

Тем временем Путин нашел возможности для реализации своих политических планов и попытался воплотить в жизнь мечты о восстановлении былой славы России, — добавил журналист.

Шервани пришел к выводу, что Путин преподал Западу хороший урок о том, что никогда нельзя недооценивать противника. Кроме того, политика давления всегда уступит гибкому стратегическому вектору, резюмировал автор.

Ранее первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев заявил, что Россия может начать поставлять оружие тем странам, которые ведут боевые действия против Запада. По словам депутата, такие действия будут ответом на войну Соединенных Штатов против РФ руками Украины.