Путин направил Байдену соболезнования в связи с гибелью людей из-за торнадо

Президент России Владимир Путин направил соболезнования своему американскому коллеге Джо Байдену в связи с трагическими последствиями одного из сильнейших торнадо в истории США. Глава российского государства отметил, что в РФ разделяют скорбь тех, кто потерял родных и близких в результате бедствия. Текст телеграммы был размещён на официальном сайте Кремля.

Уважаемый господин Президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями торнадо, обрушившегося на Кентукки и ряд других штатов США, — говорится в телеграмме.

Путин выразил надежду на выздоровление пострадавших и пожелал скорейшего преодоления последствий торнадо.

Ранее соболезнования близким погибших выразило посольство России.

Ранее сообщалось, что ураганы и торнадо обрушились на целый ряд американских штатов, включая Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Больше всего жертв было зарегистрировано в Кентукки. Самый сильный удар стихии был нанесён по городу Мэйфилд на западе штата, где была разрушена фабрика по производству свечей.

Губернатор штата Энди Бешир заявил, что, вероятно, погибли более 100 человек, сообщал ТАСС. По его словам, серия торнадо была самой разрушительной в истории штата.

В свою очередь президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в Кентукки. Он распорядился оказать федеральную помощь для поддержания нормального функционирования штата.