Президент России Владимир Путин написал статью для немецкого издания Die Zeit к 80-летней годовщине нападения Германии на СССР.

В ней российский лидер отметил, что советский солдат пришёл на немецкую землю с благородной миссией освободителя. Путин также подчеркнул, что политики ожидали, что окончание холодной войны будет общей победой для Европы.

Казалось, ещё немного — и станет реальностью мечта Шарля де Голля о едином континенте — даже не географическом «от Атлантики до Урала», а культурном, цивилизационном — от Лиссабона до Владивостока, — пишет президент.

Путин коснулся темы НАТО. По его словам, взаимное недоверие в странах Европы возникло после движения Североатлантического альянса на восток, после того как СССР уговорили на членство Германии в альянсе. Он напомнил, что с 1999 года в НАТО вошли 14 новых стран, среди которых были республики бывшего СССР. Произошедшее похоронило надежды на континент без разделительных линий.

Многие страны были поставлены перед искусственным выбором: быть либо с коллективным Западом, либо с Россией. Фактически это был ультиматум, — подчеркнул Путин.

По его словам, процветание нашего общего континента возможно совместными усилиями всех стран, включая Россию, что показало послевоенная история большой Европы. Он подчеркнул, что общей целью является обеспечение континентальной безопасности без разделительных линий.

20 июня стало известно, что Путин написал статью к 80-летней годовщине начала Великой Отечественной войны. Материалы размещались на страницах различнх изданий, как в России, так и за рубежом. Так, в 2020 году была опубликована статья «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» в «Российской газете», на сайте президента, а также на английском языке в издании National Interest.