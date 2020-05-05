Путин наградил Ким Чен Ына юбилейной медалью Победы

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В Таиланде за минувшие сутки зафиксировано одно заражение коронавирусной инфекцией. Как сообщил пресс-секретарь Центра по борьбе с COVID-19 Тхависин Висануйотхин, уже семь дней в стране не было ни одного летального случая.

Сегодня зарегистрирован только один случай заражения коронавирусной инфекцией и снова нет ни одного смертельного случая, — приводит его слова РИА Новости. Инфицированный проживает в провинции Наративат. Он заразился от группы...