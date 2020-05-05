Путин наградил Ким Чен Ына юбилейной медалью Победы

Лидер КНДР Ким Чен Ын награждён российской юбилейной медалью Победы в память о павших 75 лет назад советских солдатах. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Ким Чен Ын награждён юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребённых на территории КНДР советских граждан, — сообщило посольство России в Пхеньяне на своей странице в Facebook.
Медаль министру иностранных дел КНДР Ли Сон Гвону в торжественной обстановке передал 5 мая посол России Александр Мацегора.
По информации дипведомства, на территории КНДР погребены 1 375 советских военнослужащих.
Ранее, как писал NEWS.ru, северокорейская сторона опубликовала фотографии, которые свидетельствуют о хорошем самочувствии председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. До этого он не появлялся на публике почти месяц.