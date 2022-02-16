Путин начал встречу с Болсонару в Кремле

В Кремле стартовала встреча президента РФ Владимира Путина и бразильского лидера Жаира Болсонару. Переговоры начались с рукопожатий. Перед диалогом с Путиным Болсонару сделал российский тест на коронавирус. Президент РФ заявил, что отношения двух стран восстанавливаются, государства активно взаимодействуют на международных площадках.

У нас восстанавливаются отношения, при этом они так или иначе не связаны с пандемией коронавируса, — отметил Путин.

Он обратил внимание на рост товарооборота между странами, несмотря на пандемию коронавируса, и выразил надежду, что переговоры будут полезными.

В свою очередь Болсонару назвал свой визит в Москву сигналом для всего мира о хороших отношениях Бразилии и РФ. Он подчеркнул, что страны активно взаимодействуют в областях обороны, сельского хозяйства, нефти и газа.

Ожидается, что на встрече стороны обсудят вопросы укрепления стратегического партнёрства, развитие сотрудничества в экономике, культуре и науке.

Ранее вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау заявил, что власти США оказывали давление на Болсонару для отмены его визита в Россию из-за ситуации вокруг Украины. Он считает, что визит бразильского лидера позволит Путину «продемонстрировать, что он не изолирован».