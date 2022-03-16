Путин: на территории Украины создавались компоненты биологического оружия

На территории Украины была создана сеть из нескольких десятков лабораторий, в которых при поддержке Пентагона разрабатывались компоненты военно-биологического оружия для его применения против России. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на совещании по социально-экономическому развитию регионов. Он отметил, что Киев при помощи извне также мог создать и ядерное оружие.

На Украине действовала и сеть из десятков лабораторий, где под руководством и финансовой поддержке Пентагона проводились военно-биологические программы. Киев при помощи извне мог создать ядерное оружие, целью которого была бы Россия, — сказал президент.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее потребовал рассмотреть вопрос о биолабораториях на Украине в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия. По его словам, Россия также намерена добиваться создания механизма верификации «любых тревожных сообщений», соответствующее предложение было внесено Россией 20 лет назад, но неизменно блокировалось США.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза ООН, отметил, что сеть биолабораторий на Украине занималась усилением патогенных свойств смертельных болезней.