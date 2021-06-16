Путин: на РФ и США лежит ответственность за стабильность в мире

https://static.news.ru/photo/77474cbe-cec0-11eb-8fab-96000091f725_660.jpg Швейцария, Женева. Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден (справа налево) во время встречи в рамках российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Особая ответственность за стратегическую стабильность в мире лежит и на Соединённых Штатах, и на Российской Федерации. Об этом журналистам заявил президент Владимир Путин по итогам саммита РФ — США в Женеве, передаёт РИА Новости.

На США и на РФ лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире, исходя хотя бы из того, что мы являемся двумя крупнейшими ядерными державами: и по количеству боезапасов, боеголовок, и по количеству средств доставки, и по уровню, по качеству современности ядерных вооружений, — сказал глава государства.

Также президент РФ заявил, что на переговорах с главой Белого дома Джо Байденом они договорились о возвращении послов двух стран на места своей работы — в Москву и Вашингтон.

Саммит лидеров России и США прошёл в Женеве 16 июня. Стороны провели переговоры в узком составе, а после перерыва встреча продолжилась в расширенном формате. После саммита запланированы пресс-конференции Путина и Байдена, политики не планируют подписывать какие-либо документы.

NEWS.ru ведёт текстовую трансляцию пресс-конференции Путина.