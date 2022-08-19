Путин может пересмотреть условия визита МАГАТЭ на ЗАЭС

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин во во время разговора с французским лидером Эмманюэлем Макроном заявил о готовности пересмотреть требования к визиту на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ, сообщили в Елисейском дворце. В частности, Москва может согласиться на допуск миссии через территорию Украины, а не РФ.

Президент республики еще раз подчеркнул свою озабоченность рисками, которые создает ситуация на Запорожской АЭС для ядерной безопасности, и высказался о скорейшем направлении на площадку миссии экспертов МАГАТЭ на условиях, согласованных Украиной и ООН. Президент Российской Федерации уведомил президента республики о своем согласии на развертывание этой миссии и указанных способов, — говорится в сообщении.

Во время телефонного разговора главы государств обсудили ситуацию на Украине, в частности обстановку вокруг Запорожской атомной электростанции, недавний удар по следственному изолятору в Еленовке, а также ход исполнения договоренностей по вывозу украинского зерна.

Путин в ходе беседы подчеркнул, что систематические обстрелы со стороны ВСУ территории Запорожской АЭС создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к заражению обширных территорий. Также президенты отметили необходимость скорейшего прибытия на станцию миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить обстановку.

В последний раз Путин и Макрон созванивались в конце мая. Еще тогда президент Франции заявлял, что общая продолжительность телефонных переговоров, которые он провел за последние полгода с российским лидером, составила 100 часов. Он объяснил это тем, что ситуация на Украине остается сложной.