Путин может отказаться от виртуального участия в саммите БРИКС в ЮАР

Фото: Kremlin.ru

Руководство Южно-Африканской Республики опасается, что президент России Владимир Путин может отказаться от участия в предстоящем саммите БРИКС, если не сможет лично присутствовать на мероприятии, сообщает местное издание The Sunday Times. В то же время его приезд на саммит может создать сложности для ЮАР из-за давления со стороны Международного уголовного суда (МУС), который требует ареста российского лидера.

В ответ на эту ситуацию члены правительства ЮАР предложили три альтернативных сценария участия России в саммите президенту ЮАР Сирилу Рамафосе. Первый вариант предполагает, что российскую сторону представит Министерство иностранных дел России. Второй вариант подразумевает виртуальное участие Путина. Третий вариант заключается в просьбе к Китаю, который был хозяином саммита БРИКС в прошлом году, организовать мероприятие на своей территории и в этом году.

Тем не менее представители ЮАР полагают, что Путин может не принять ни один из предложенных вариантов.

Россия продвигает свои национальные интересы, и в ее интересах казаться сильной и среди друзей. Но Южную Африку нельзя использовать в качестве поля битвы для опосредованных войн, — заявил один из источников издания.

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконной депортации детей с Украины. 21 мая Следственный комитет РФ заочно выдвинул обвинения прокурору и судьям МУС, выдавшим соответствующий ордер. 19 мая МВД России объявило в розыск прокурора МУС Карима Ахмада Хана по статье УК РФ.