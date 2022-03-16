Путин: Москва предлагала Киеву избежать кровопролития

Москва предлагала Киеву в самом начале спецоперации на Украине избежать кровопролития, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что украинским властям предлагалось вывести свои войска с территории Донбасса, но они ответили отказом. Путин добавил, что западные страны призывают Украину продолжать военные действия, поставляя новые партии вооружения, снабжая разведданными и направляя военных советников и наёмников.

Хочу сказать об этом впервые. В самом начале операции киевским властям по разным каналам с целью избежать бессмысленного кровопролития было предложено не вступать в боевые действия, а просто вывести свои войска из Донбасса. Не захотели, — сказал глава государства.

Президент также сообщил, что появление российских войск под Киевом и у других украинских городов не связано с желанием оккупировать Украину, у России нет такой цели.

Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.