Путин лично прочитал ответ США по гарантиям безопасности

Президент России Владимир Путин лично прочитал ответ США на предложения Москвы по вопросу гарантий безопасности российских границ, заявил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков. По его словам, потребуется время для изучения и анализа документа. Об этом сообщает РИА Новости.

По основным категориям, которые были изложены в документах, переданных нами, нельзя сказать, что наши соображения были учтены или была продемонстрирована готовность учитывать наши озабоченности. Но не будем спешить с оценками, нужно время, чтобы проанализировать, — сказал Песков.

При этом он не стал отвечать на вопрос о наличии оптимизма для Москвы в ответе США и отметил, что нынешние отношения России и Запада напоминают холодную войну.

Перспективы для продолжения диалога есть и должны быть всегда. Это и в наших интересах, и в интересах американцев. Что касается диалога по документам — здесь есть вопросы. Но ещё раз повторяю, не будем забегать вперёд, — заключил пресс-секретарь.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель приветствовал ответ госсекретаря США Энтони Блинкена на российские предложения по гарантиям безопасности. Он также призвал Москву согласиться на дальнейшие дипломатические усилия.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил передачу Москве письменного ответа, назвал его ключевые положения, а также сообщил, что в документе есть «очень позитивные вещи», к которым отнёс солидарность европейских партнёров США, включая Германию, в ситуации вокруг Украины. В целом же ответ Вашингтона предполагает дальнейшие дипломатические контакты между США и Россией.

Также известно, что Россия не станет публиковать ответ США, если поступит такая просьба. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на «правительственном часе» в ходе пленарного заседания Госдумы. По его словам, общественности будут донесены только суть и содержание реакции Вашингтона на предложения России.