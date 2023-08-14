Путин летит к Эрдогану? Как их встреча повлияет на зерновую сделку и СВО Эксперты спрогнозировали результаты возможной встречи президентов России и Турции

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин

В турецких СМИ появляется все больше информации о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен уговорить Москву вернуться к зерновой сделке и возобновить мирные переговоры с Украиной. В ближайшее время он может принять российского лидера Владимира Путина в Турции, сообщила газета Milliyet. По данным телеканала A haber, Эрдоган сам готов прилететь в Россию, если встреча в Анкаре не состоится. Чего ожидать от встречи президентов России и Турции — в материале NEWS.ru.

Когда и где могут встретиться Путин и Эрдоган

Milliyet со ссылкой на источник сообщила, что Путин посетит Анкару уже в ближайшее время. Издание отмечает, что после отмены зерновой сделки Турция активизировала дипломатическую работу, готовясь к визиту российского президента. Другие СМИ ранее прогнозировали, что встреча может состояться в последнюю неделю августа или в начале сентября. Не исключено, что Эрдоган сам приедет в Россию, если Путин не найдет времени для визита в Турцию.

О запланированной встрече с Эрдоганом сообщал и сам Путин. По словам российского президента, о ней лидеры двух стран договорились еще до переизбрания Эрдогана на новый срок. Однако позднее было принято решение перенести встречу, чтобы избежать спекуляций: переговоры могли воспринять как «попытку оказать влияние на внутриполитический процесс», объяснил глава государства.

Фото: kremlin.ru Президент России Владимир Путин

Если Путин все-таки поедет в Турцию, то его поездка станет первым визитом в страну НАТО с начала украинского кризиса. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что место встречи лидеров еще будет обговариваться, и «это необязательно Турция». Он отметил, что сейчас то время, когда Путин должен находиться в стране.

Российский президент вынужден тщательно выбирать места своих визитов из-за выданного Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест, объяснил руководитель Агентства стратегических коммуникаций Вадим Самодуров. Хотя Турция не ратифицировала Римский статут, неясно, как Анкара к нему относится, считает эксперт. По его словам, встреча может состояться в Москве или Сочи.

Чего ждет от Путина Эрдоган

Опрошенные NEWS.ru эксперты ожидают, что основной темой переговоров двух лидеров станет вопрос возвращения к зерновой сделке. В преддверии готовящейся встречи с российским лидером Турция активизировала контакты по восстановлению черноморской инициативы с Украиной, США и ЕС.

Напомним, что 17 июля Россия вышла из соглашения из-за невыполнения условий. Песков пообещал, что Москва вернется к черноморской инициативе только после того, как будут удовлетворены ее требования по второму пункту документа — о снятии санкций с российских удобрений.

Ранее Bloomberg сообщал, что Эрдоган рассчитывает возобновить зерновую сделку в «расширенном варианте». Только теперь окончательное решение зависит от того, выполнят ли западные страны свои обещания, цитирует издание турецкого лидера. О каких условиях сделки идет речь, он не уточнил.

«К сожалению, в предыдущий период действия сделки не было предпринято никаких дипломатических шагов, чтобы позитивная атмосфера, созданная черноморской инициативой, переросла в перемирие, а затем и в постоянный мир», — отметил Эрдоган.

Фото: IMAGO/AK Party apaimages//Global Look Press Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Турция сильно заинтересована в возвращении зерновой сделки, исходя из политических и экономических соображений, рассказал NEWS.ru турецкий политолог Икбаль Дюрре. Закупки российского и украинского зерна на выгодных условиях играют на руку Эрдогану, отмечает эксперт.

«Если эта сделка продлится, Эрдоган в очередной раз утвердит свой вес в мировой политике и вопросе урегулирования украинского кризиса. Сегодня это возобновление зерновой сделки, завтра — что-то более масштабное, вплоть до мирного соглашения между Москвой и Киевом. По крайней мере, Эрдоган на это рассчитывает», — считает Дюрре.

Политолог обратил внимание, что для Эрдогана важен и внутриполитический аспект. По его словам, активизация усилий турецкого лидера по зерновой сделке поможет его сторонникам одержать победу на муниципальных выборах в 2024 году и укрепит его имидж в стране.

Дюрре также отметил, что продление зерновой сделки важно для российской стороны и что Анкара разделяет опасения Москвы, считая их справедливыми.

«Анкара делает все, чтобы западные страны придерживались выполнения условий российской стороны. Вопрос в том, насколько Путин будет готов усилить «руку» Эрдогана. Не исключаю, что вполне готов, так как Турция все еще нужный сосед для России», — объяснил Дюрре.

Доверяет ли Россия Турции после выдачи «азовцев»

Турция потеряла доверие России как посредника после того, как передала Украине командиров «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), предположил в беседе с NEWS.ru политолог Максим Жаров. 8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении из Стамбула пятерых «азовцев». В Москве действия турецкой стороны назвали нарушением всех достигнутых ранее договоренностей.

«Налицо нарушение функций и обязательств, которые Турция взяла на себя как посредник. Поэтому на данный момент посредническая роль Анкары сведена к минимуму и доверие Москвы к турецким инициативам в вопросе урегулирования украинского конфликта минимальное», — высказал мнение Жаров.

Фото: Turkish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press В преддверии контактов с российским лидером Турция активизировала контакты с Украиной, США и ЕС по восстановлению черноморской инициативы

По его словам, Эрдогану сейчас нужна «громкая популистская заявка». Встреча с Путиным отлично подходит для этого, отметил политолог. Причем Россия, по его словам, также заинтересована в собеседнике, который выслушает ее требования по зерновой сделке и, вероятно, передаст их лицам, которые принимают решения в отношении экспорта российской аграрной продукции.

«В плане реального урегулирования конфликта стоит обратить внимание на китайскую и африканскую миротворческую инициативу. Кстати, Саудовская Аравия тоже заявила о себе. Турция к посредникам сегодня не относится», — считает Жаров.

Эрдоган старается балансировать между Москвой и Киевом и держать их на одинаковом расстоянии, рассказал NEWS.ru Дюрре. Политолог обратил внимание, что сейчас Эрдоган больше нацелен на восстановление отношений с Западом, а это подразумевает соблюдение интересов Украины.

«Ему будет сложнее [балансировать], чем раньше. Но если учесть сложное экономическое положение в Турции, игнорировать Россию Эрдоган тоже не может. Он стал заложником созданных им самим же обстоятельств», — полагает Дюрре.

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