Путин: Киев не позволяет заблокированным на «Азовстали» сдаться

Украинские власти не позволяют бойцам ВСУ, находящимся в блокаде на заводе «Азовсталь», мирно сложить оружие. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, написали на официальном сайте Кремля. При этом российский лидер акцентировал внимание на том, что всем сдавшимся в плен националистам и зарубежным наёмникам гарантируется жизнь, а также «квалифицированная медпомощь».

Отмечено, что после освобождения Мариуполя по соображениям гуманности отдан приказ отменить штурм промышленной зоны завода «Азовсталь». При этом всем сложившим оружие военнослужащим ВСУ, боевикам нацбатальонов и иностранным наёмникам гарантируется жизнь, достойное обращение и оказание квалифицированной медицинской помощи. Но киевский режим не позволяет воспользоваться этой возможностью, — сказано в сообщении.

В разговоре с Мишелем Путин оценил призывы европейских лидеров о необходимости решения конфликта на Украине военным путём. Российский президент назвал подобные заявления «безответственными». Помимо этого, Путин отметил что большинство стран ЕС своими решениями «потворствуют откровенной русофобии», которая проявляется в культурной и спортивной областях.

Кроме того, руководство большинства стран Евросоюза своими действиями потворствуют откровенной русофобии, проявляющейся, например, в культурно-гуманитарной и спортивной сферах, — заявил Путин.

Напомним, что в четверг, 21 апреля, министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи в Кремле доложил российскому президенту Владимиру Путину, что городская часть Мариуполя занята российскими войсками. Оставшиеся же украинские военные заблокированы в промзоне комбината «Азовсталь». Владимир Путин приказал отменить штурм завода и заблокировать там украинских военных.